​Во время пресс-конференции Винисиуса на стол запрыгнул кот

В социальных сетях распространилось видео с пресс-конференции нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора. Футболист спокойно общался с журналистами, но в какой-то момент рассмеялся. При отдалении камеры стало видно, что на стол запрыгнул кот.

Пресс-атташе бразильской национальной команды погладил кота, после чего сбросил незваного гостя со стола.

Сборная Бразилии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира – 2022, разгромив Южную Корею со счётом 4:1. Теперь команда Тите готовится к противостоянию с Хорватией. Если бразильцам удастся пройти в полуфинал, то там они встретятся с победителем дуэли Нидерланды – Аргентина.