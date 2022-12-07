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Винисиус: «Неймар всегда был моим кумиром, а теперь он мне как брат»

07 Декабря 2022 • 20:57 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
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09.12 18:00

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался об игре с Неймаром.

Оба футболиста играют ключевую роль в команде Тите, которая сыграет в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 против Хорватии.

«Я всегда мечтал играть с Неймаром. Я наблюдаю за ним с начала его карьеры, он всегда был моим главным кумиром и примером для подражания. Я пытался повторить на поле то, что делает он. Теперь он для меня как брат, я получаю от него много советов. Перед каждым матчем он помогает мне избавиться от лишнего напряжения», – цитируют Винисиуса испанские СМИ.

На текущем мундиале Винисиус Жуниор отметился одним голом и двумя ассистами. В активе Неймара один забитый мяч и одна голевая передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии ПСЖ Неймар Винисиус Жуниор
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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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