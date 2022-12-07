Винисиус: «Неймар всегда был моим кумиром, а теперь он мне как брат»

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался об игре с Неймаром.

Оба футболиста играют ключевую роль в команде Тите, которая сыграет в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 против Хорватии.

«Я всегда мечтал играть с Неймаром. Я наблюдаю за ним с начала его карьеры, он всегда был моим главным кумиром и примером для подражания. Я пытался повторить на поле то, что делает он. Теперь он для меня как брат, я получаю от него много советов. Перед каждым матчем он помогает мне избавиться от лишнего напряжения», – цитируют Винисиуса испанские СМИ.

На текущем мундиале Винисиус Жуниор отметился одним голом и двумя ассистами. В активе Неймара один забитый мяч и одна голевая передача.