Тренер сборной Хорватии хочет дойти до финала ЧМ-2022

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался о выступлении своих подопечных на чемпионате мира – 2022. Команда вышла в ¼ финала, где встретится с Бразилией.

«Хорватия добилась успеха на двух мундиалях подряд. Мы уже в четвертьфинале, но хотим достичь еще большего. У команды будет отличная возможность сделать это завтра. Мы не собираемся останавливаться. Будет замечательно, если доберемся до финала», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Поединок Хорватия – Бразилия состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.