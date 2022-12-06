Ван Галь: «Сборная Бразилии? Это всего лишь контратакующая команда»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь оценил выступления Бразилии на чемпионате мира. Напомним, вчера «пентакампеоне» разгромили Южную Корею со счётом 4:1 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Хорватией.

«Сборная Бразилии? Это контратакующая команда. В нидерландских медиа бразильцев очень сильно хвалили, но на мой взгляд, это всего лишь контратакующая команда. Южная Корея сыграла очень открыто», – сказал ван Галь в беседе с NOS.

Если Нидерланды обыграют в четвертьфинале Аргентину, а Бразилия справится с Хорватией, команда Луи ван Галя встретится с «пентакампеоне» в матче за выход в финал.