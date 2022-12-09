Тите – о своём уходе из сборной Бразилии: «Решение было принято ещё полтора года назад»

Тите заявил, что планировал покинуть свой пост после чемпионата мира в Катаре задолго до сегодняшнего матча.

Бразильцы не сумели сломить сопротивление хорватов после 120 минут основного и дополнительного времени (1:1), а в серии послематчевых пенальти уступили со счётом 2:4. Как уже сообщалось, сразу после вылета в четвертьфинальном матче Тите объявил о своём уходе, но это решение было вовсе не спонтанным: «Болезненный удар. Нам этом завершается мой цикл в сборной. Я запланировал этот уход ещё полтора года назад, и я не бросаю слов на ветер», – цитирует Джанлука ди Марцио специалиста, занимавшего должность рулевого сборной Бразилии с лета 2016 года.