Алдонин назвал фаворитов ЧМ-2022

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о фаворитах чемпионата мира – 2022, который проходит в Катаре.

«Сейчас есть несколько сборных фаворитов, которые способны выиграть чемпионат мира. Это Франция, Аргентина, Бразилия. Португалия тоже может претендовать на титул после матча со Швейцарией», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сборная Бразилии вообще не напрягается в своих матчах, они прилагают столько сил, сколько необходимо для победы, команда не играют в полную силу.

Сегодня, 9 декабря, пройдут первые два матча 1/4 финала мундиаля: Хорватия – Бразилия (18:00 по мск) и Нидерланды – Аргентина (22:00 по мск).