Сёмин оценил шансы команд в матче Бразилия - Хорватия

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между сборными Бразилии и Хорватии.

«Что касается встречи Хорватии и Бразилии, то, конечно, изначально предпочтение бразильцам, но перед нами пример одного из предыдущих матчей - я об игре Марокко и Испании», - цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Специалист отметил главного тренера национальной сборной Марокко Валида Реграги как человека, сумевшего найти способ противодействия футболу испанского коллектива.

Эксперт предположил, что и в ранее оговоренном четвертьфинальном поединке ситуация идентичная.

Тем не менее, Сёмин ещё раз подчеркнул, что безоговорочные фавориты встречи – бразильцы.