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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ситуация с Кнолль, как противостояние двух миров

09 Декабря 2022 • 10:25 Комментировать (2)

Чемпионат мира по футболу – это не только голы, секунды, слёзы радости и разочарования. Мундиаль – это праздник футбола и его болельщиков, который, как правило, не обходится без околофутбольных событий или историй. Вот и нынешний чемпионат в Катаре отметился своим скандалом, в центре которого оказалась хорватская модель Ивана Кнолль.

И дело даже не совсем в девушке, любящей откровенные наряды, конфликт тут более глубокий. Ведь не секрет, что на каждом топ-турнире были подборки самых милых, улыбчивых, привлекательных болельщиц, которые заполняли стадионы, попадали в телетрансляции. Ну а на чемпионате мира в Катаре в центре внимания оказалась только одна болельщица – хорватская модель Ивана Кнолль. Конечно, она шокирует мусульманскую публику, у которой совершенно другие устои. Тем не менее показательно то, что когда она появлялась на публике, её весьма охотно фотографировали мужчины-мусульмане. Да, есть версия, что они её фотографировали потому, что им пришёлся не по душе стиль Иваны. Но, согласитесь, если вам что-то не нравится, то вы, вероятнее всего, постараетесь уйти от этого, а не станете пытаться запечатлеть момент, который вам не нравится.

Лично я хочу покритиковать хорватскую модель лишь за то, как она смачно ела суши после того, как её любимая сборная прошла крепких японцев. Уместен ли был данный троллинг? Думаю, что нет.

Перейдём к главному вопросу нашей истории. Получилось, что на мундиале схлестнулись два мира с совершенно разными устоями – мусульманский и, скажем так, немусульманский (можно было бы сказать «европейский», но это будет не совсем верно, так как современная Европа почти наполовину заселена мусульманами). Тем не менее Катар – страна со строгими мусульманскими традициями. Поэтому многие могут сказать, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Да, с одной стороны, это верно, но, с другой стороны, раз Катар открыл двери для всего мирового сообщества, то, наверное, должны учитываться и традиции остальной планеты. Согласитесь, традиции Катара для 90 % других представленных команд абсолютно чужды. И представители страны-хозяйки должны были понимать это, когда решились провести чемпионат мира у себя. Считаю, что мундиали проводятся в таких странах, как Катар или ЮАР, с целью сплочения мира, а не наоборот – иначе какой смысл проводить чемпионаты мира в этих странах. А представьте, какая огненная атмосфера царила бы, если бы мундиаль проходил в какой-нибудь по-настоящему футбольной стране, где чемпионат мира могут принять хоть завтра. Думаю, что в условной Испании наверняка уже назавтра забыли бы об Иване Кнолль, ставшей в Катаре причиной громкого скандала. Печально, что эта история стала доказательством того, что два мира (мусульманский и остальной) не сплачиваются, а лишь ещё раз демонстрируют, насколько они разные.

Антон КАРАСЕВИЧ

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Евро-Футбол.Ру,
Ивана Кнолль
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
09 Декабря 2022 в 11:19
ай дундук снизу прежде чем чёй-та написац узнай разницу между хиджабом и паранджой, а также др. норядами.. )))
а то прачитал у жизни полторы книжки - букварь со словарем, а туды же лезец - рассуждац о высокех мотериях.. А-ха-ха-ха! )))
pol-black
09 Декабря 2022 в 10:54
а мусульмане в других странах позволяют своим женщинам снимать хиджабы и паранджи? вроде бы они так и ходят с закрытыми лицами. и с этим европейское общество мирится (не везде, но в основном). вот и разница между подходами. мусульмане везде стараются навязывать свои правила. в одном случае пользуясь положением хозяев, а в другом - снисходительностью хозяев к гостям.
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