Анчелотти назвал фаворита плей-офф чемпионата мира

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о том, кого считает главным фаворитом плей-офф чемпионата мира – 2022. В ближайшие дни стартует четвертьфинальная стадия турнира.

«На ЧМ-2022 сборная Бразилии является самой совершенной командой. У них есть сочетание качества, свежести и опыта. Это очень важно на чемпионате мира.

Кстати, мне очень интересно посмотреть противостояние сборных Англии и Франции. Менталитет – это особенность британцев, поэтому для них на мундиале не было сюрпризов», - передает слова Анчелотти Il Corriere Dello Sport.

В ¼ финала чемпионата мира Бразилия сыграет против Хорватии.