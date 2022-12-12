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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Зе Элиас: «У Бразилии уже нет былых игроков»

12 Декабря 2022 • 03:44 Комментировать
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Бывший футболист бразильской сборной Зе Элиас считает закономерной неудачу пятикратных чемпионов мира на чемпионате мира в Катаре - они не смогли пройти барьер четвертьфинала.

По его мнению, это стало следствием того, что нынешние игроки не столь хороши, как кудесники, ковавшие для нации легендарные победы на чемпионатах мира.

- У Бразилии уже нет таких игроков, как Роналдо, как Ривалдо или Роналдиньо. Эти игроки в одиночку могли решить матч. У Бразилии есть проблемы, и они еще будут, потому что нет, повторю, таких игроков, среди сегодняшних, - цитирует слова Зе Элиаса ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Зе Элиас
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