Соса – о Модриче: «Никто никогда не показывал такой уровень в 37 лет»

Левый защитник сборной Хорватии Борна Соса восторгается своим товарищем по команде Лукой Модричем.

37-летний хавбек мадридского «Реала» не только отыграл все 120 минут основного и дополнительного времени в матче против Бразилии, но и реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти, принеся победу хорватам в поединке четвертьфинала чемпионата мира.

«На мой взгляд, Лука входит в пятёрку лучших полузащитников всех времён, – заявил Соса после матча. – Никто и никогда не показывал футбол такого уровня в 37-летнем возрасте. Он постоянно доказывает свою важность для «Реала» и сборной Хорватии», – цитирует BeSoccer латераля.