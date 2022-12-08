Быстров: «Бразилия порвёт Хорватию»

Определились пары четвертьфиналистов чемпионата мира, сборной Бразилии, которую многие считают главным фаворитом Мундиаля, предстоит сразиться с вице-чемпионом мира - хорватской сборной.

Сборные Бразилии и Хорватии встречались между собой два раза в рамках чемпионата мира - в 2006 году бразильцы выиграли с минимальным счетом, а в 2014, на домашнем турнире, также выиграли - уже 3:1.

Бывший футболист московского «Спартака» и «Зенита» считает, что и в этот раз Бразилия выиграет именно с этим счетом.

- Бразилия разорвёт хорватов. Пусть счет будет 3:1, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».