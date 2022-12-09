Ловрен высказался о победе над Бразилией

Центральный защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился эмоциями после выхода в полуфинал чемпионата мира – 2022.

«Очень счастлив, очень! Это победа над Бразилией! Видел ли я инцидент с котом? Нет, я не верю в карму», - передает слова опытного футболиста издание «Чемпионат».

Игровое время матча между Хорватией и Бразилией завершилось вничью со счетом 1:1. Команды обменялись голами в овертайме. В серии послематчевых пенальти точнее были европейцы – 4:2.

В рамках ½ финала турнира подопечные Златко Далича встретятся с Нидерландами или Аргентиной.