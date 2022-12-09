Сборная Хорватии сравняла счёт в концовке овертайма с бразильцами

В четвертьфинале чемпионата мира играют сборные Хорватии и Бразилии. Южноамериканцы создали больше моментов и воплотили в гол момент на 105-й минуте противостояния, когда проход по центру Неймара стал голевым. Соперник сравнял счет за четыре минуты до финального свистка. Выпад по левому краю поля привел к прострелу Мислава Оршича на Бруно Петковича, и тот от линии штрафной в касание пробил низом в ближний угол. Голкипер Алиссон не выручил. Счет стал 1:1, близится серия пенальти.

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