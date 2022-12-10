Пакета - о поражении от Хорватии: «Самая сильная боль, которую я испытывал в своей карьере»

Полузащитник сборной Португалии Лукас Пакета поделился своими эмоциями от поражения в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против команды Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

«Без сомнения, это самая сильная боль, которую я испытывал в своей карьере. Это необъяснимое чувство боли, грусти и отчаяния… Но это далеко не самая большая моя потеря, я уже и так многое потерял. Я пытался попасть сюда несколько раз, пока, наконец, не сделал этого. Это были 18 лет борьбы, страданий, развития и обучения жизни.

Я благодарен и горд за эту команду. Мы так хотели победить, в каждом взгляде и слове была наша мечта. Мы старались и отдавали душу, чтобы завоевать эту мечту, но нам это не удалось», - написал Пакета на странице в социальных сетях.