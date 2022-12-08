Писарев высказался о матче Хорватия – Бразилия

Известный российский тренер Николай Писарев прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Хорватии и Бразилии.

«Мне не за что зацепиться в пользу сборной Хорватии в этом противостоянии», - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Специалист предположил, что наступает закат эпохи золотого поколения хорватского коллектива в связи с уходом из команды Ракитича и Манджукича.

Тем не менее, эксперт отметил силу средней линии команды Златко Далича.

Противостояние между хорватской и бразильской командами начнётся завтра. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.