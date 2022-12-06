Влашич допустил, что однажды вернётся в РПЛ

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал о своём отношении к Москве.

25-летний футболист не стал исключать, что однажды ещё вернётся в Россию. Напомним, в настоящий момент Влашич защищает цвета итальянского «Торино».

«Очень люблю Москву, у меня только хорошие воспоминания о ЦСКА. Кто знает, что будет в будущем. Но сейчас, конечно, я фанат ЦСКА», — приводит слова Влашича «Чемпионат».

Напомним, за «армейцев» хорватский полузащитник выступал с 2018 по 2021 год. Всего в составе московской команды Влашич провёл 108 матчей, забив в них 33 гола и отдав 21 результативную передачу.

На проходящем сейчас чемпионате мира экс-игрок ЦСКА вместе со сборной Хорватии сумел выйти в четвертьфинал турнира, где 9 декабря встретится с командой Бразилии. Начало — в 18:00 по московскому времени.