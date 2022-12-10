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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пеле попросил Неймара продолжить карьеру в сборной Бразилии

10 Декабря 2022 • 16:24 Комментировать (1)
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле обратился к Неймару после поражения «селесао» в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

«Я поздравляю тебя с тем, что ты сравнялся со мной по количеству голов за национальную команду. Однако ты, как и я, знаешь, что нет ничего лучше в этой жизни, чем представлять нашу страну на международной арене. Твое наследие еще далеко от завершения. Продолжай вдохновлять всех нас своей игрой. Я буду продолжать аплодировать тебе за каждый забитый тобой гол, как я делал это каждый твой матч», — написал Пеле на странице в социальных сетях.

Напомним, что после четвертьфинальной встречи Неймар дал интервью, в котором не отрицал возможность того, что он закончит карьеру в национальной команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сборная Бразилии Сборная Хорватии Неймар
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Декабря 2022 в 16:42
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