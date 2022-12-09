Хорватия в полуфинале чемпионата мира сыграет с Нидерландами или Аргентиной

Сборная Хорватии смогла сотворить сенсацию в матче 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии. Команда Златко Далича после нулевой ничьей по итогам 90 минут первой пропустила в экстра-тайме, но смогла отыграться. Дело дошло до серии пенальти, где «шашечные» взяли верх – 4:2.

Теперь сборная Хорватии ждёт своего соперника по полуфиналу чемпионата мира – 2022. Там подопечные Златко Далича сыграют либо с Нидерландами, либо с Аргентиной. Не пропустите текстовую трансляцию этого матча.

Стоит напомнить, что на прошлом чемпионате мира в 2018 года сборная Хорватии дошла до финала, где проиграла Франции.