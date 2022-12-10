Пономарёв: «Хорватии везёт, в игре с Аргентиной удача от неё отвернётся»

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал результат матча Хорватия — Бразилия (1:1, 4:2 — пен).

Эксперт признался, что вылет «пентакампеонов» его сильно удивил, так как он рассчитывал увидеть эту команду в финале турнира. Однако, по мнению Пономарёва, бразильцы сами виноваты, что отошли от привычного для себя стиля игры.

«Только в атаке куются победы, а Бразилия ушла в оборону, поэтому и получила гол за три минуты до конца дополнительного времени. Хорватам очень везёт», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Также Пономарёв выразил мнение, что в полуфинале у Аргентины проблем с хорватами не возникнет, а главным фаворитом мундиаля ветеран ЦСКА назвал сборную Франции.

Матч Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.