Авторитетное агентство предсказывает победу Бразилии с вероятностью в 70 процентов

В Катаре начались матчи четвертьфиналов чемпионатов мира, и сборная Бразилии сражается в первой игре с командой Хорватии - вице-чемпионом мира, напомним. Правда, сейчас фаворитом числится бразильская сборная - как сообщает авторитетная аналитическая контора Gracenote, вероятность победы бразильской сборной составляет 70 процентов, хорватам остаются 30 процентов. Бразилия в рейтинге Gracenote занимает первое место, Хорватия - двенадцатое.

- Если Хорватия выбьет Бразилию, то это будет одна из самых шокирующих историй за все время проведения чемпионатов мира, - сообщается в релизе конторы.

Следить за событиями игры между сборными Бразилии и Хорватии в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.