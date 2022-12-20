Баринов назвал главную сенсацию и главное разочарование ЧМ-2022

Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал главную сенсацию и главное разочарование катарского чемпионата мира.

«Команда-сенсация чемпионата мира? Марокко. Разочаровала Бразилия. С такими игроками вылетать в четвертьфинале… Мне это непонятно», – приводит слова хавбека российской национальной команды «Матч ТВ».

Напомним, что Бразилия, котировавшаяся главным фаворитом мундиаля, неожиданно вылетела на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти Хорватии. Сборная Марокко же стала первым в истории африканским полуфиналистом чемпионатов мира, заняв по итогам турнира четвёртое место.