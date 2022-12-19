Маркиньос: «До сих пор не могу смириться с вылетом сборной Бразилии»

Центральный защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос по-прежнему не оправился после болезненного поражения.

Считавшиеся одними из главных фаворитов чемпионата мира – 2022 бразильцы неожиданно уступили Хорватии в четвертьфинале, проиграв в серии послематчевых пенальти. Маркиньос – один из игроков, не забивших с точки.

«Прошло некоторые время с одного из самых печальных дней в моей жизни, но я до сих пор не могу смириться с этим и описать свои чувства. Это грусть, стыд и многое другое. Этот момент навсегда останется со мной, словно шрам на теле, и я беру на себя ответственность за произошедшее. Надеюсь, мы вернёмся и станем сильнее. Жизнь продолжается», – написал в социальных сетях Маркиньос, впервые нарушивший молчание после провала.