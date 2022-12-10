Червиченко раскритиковал сборную Хорватии после выхода в 1/2 финала ЧМ-2022

Экс-руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выходе сборной Хорватии в полуфинал катарского чемпионата мира.

«Зрелищности будет меньше. Унылая хорватская команда, которая лично мне при просмотре матчей не доставляет никакого удовольствия. Они пролезают всё дальше и дальше за счёт пенальти, как и на прошлом чемпионате мира. Точно не добавляет зрелищности и интереса. Опять дурной гол и рикошет — всё как обычно», — приводит слова бывшего президента «красно-белых» издание «Чемпионат». По мнению эксперта, Бразилия выступила гораздо лучше, однако непонятным решением стала ранняя замена Винисиуса Жуниора.

Напомним, что сборная Хорватии вышла во второй подряд полуфинал чемпионата мира, выбив «пентакампеонов» в серии пенальти после ничьи со счётом 1:1.