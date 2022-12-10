Неймар - о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Я уничтожен психологически»

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился своими эмоциями от поражения в поединке 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

«Я уничтожен психологически. Это поражение, безусловно, стало самым болезненным в карьере. Оно парализовало меня минут на 10, после чего я расплакался. К сожалению, эта боль еще долгое время не пройдет. Мы боролись до конца, я горжусь своими товарищами по команде», — сказал Неймар в интервью для Globo.com.

Хорватская команда, в свою очередь, вышла в полуфинал мундиаля, где сыграет против Аргентины. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.