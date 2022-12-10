Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной Хорватии над сборной Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира.

«Результат, конечно, удивил. Доля случая в таких играх присутствует всегда. Повезло. За три минуты до конца овертайма забивать ответный гол. А пенальти - это уже сумасшедшая лотерея. Бразильцы сами виноваты, они думали, что они уже в полуфинале и снизили темп, снизили движение. Это не бразильская система. Им нужно всегда атаковать.

Атаковать нужно было два тайма, потому что хорваты возрастные. А они дали им отдыхать. Нужно было нагнетать обстановку, и хорваты бы сдохли, сто процентов. Думаю, что больше Хорватия в таком темпе играть не сможет. Это уже ежу понятно. Их уже легко возьмут. А Бразилия не атаковала, так что полностью виноват тренер. Игроков нужно было подгонять палкой, кнутом, дубиной - чем угодно. Жалко бразильцев. Хорватия не настолько сильна, чтобы играть в полуфинале», - сказал Пономарёв.