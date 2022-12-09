​Фанаты Аргентины отпраздновали вылет Бразилии

Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира, проиграв Хорватии в серии одиннадцатиметровых ударов. Узнав о поражении бразильцев, фанаты сборной Аргентины, которые пораньше прибыли на матч против Нидерландов, принялись праздновать этот результат на трибуне стадиона в Катаре. Соответствующие видео стали появляться в социальных сетях.

Сборная Аргентины свой матч против Нидерландов начнёт уже в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет против Хорватии.