Юран оценил игру Ловрена на чемпионате мира в Катаре

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об игре защитника «Зенита» Деяна Ловрена на чемпионате мира в составе сборной Хорватии.

По мнению специалиста, несмотря на то, что 33-летний защитник на текущем турнире действует очень уверенно и надёжно, его переход в европейский клуб после завершения мундиаля маловероятен.

«Несмотря на такую игру в Катаре, не думаю, что Ловрен сможет снова играть в Европе. Если бы он был бы там востребован, то он точно не играл бы за «Зенит», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, сборная Хорватии сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира, где 9 декабря встретится с Бразилией. Начало — в 18:00 по московскому времени.