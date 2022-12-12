Медведев считает, что легионеры «Зенита» помогли бы сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пожелал удачи хорватскому защитнику «сине-бело-голубых» Деяну Ловрену в оставшихся матчах на чемпионате мира, а также предположил, помогли бы бразильские легионеры петербургской команды своей национальной сборной на текущем мундиале.

Медведев считает, что бразильцы из «Зенита» точно не испортили бы общую картину, если бы оказались в сборной.

«Во-первых, они уже «натаскались» играть против оборонительного стиля соперников, с чем постоянно сталкивалась сборная Бразилии, научились преодолевать одноэтажные и даже двухэтажные автобусы. Поэтому явно могли бы помочь», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, что сборная Бразилии завершила свои выступления на чемпионате мира на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии (1:1, 2:4 — пен). В полуфинале турнира балканской команде предстоит встретиться с Аргентиной. Эта игра состоится завтра, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.