​Журналисты встретили пресс-атташе сборной Бразилии мяуканьем – накануне он сбросил кота на пол

Винисиус Родригес, пресс-атташе национальной сборной Бразилии, столкнулся с критикой из-за ситуации с котом. Во время пресс-конференции с участием Винисиуса Жуниора мужчина достаточно грубо схватил запрыгнувшего на стол кота и бросил на пол.

На следующий день журналисты встретили пресс-атташе бразильской сборной мяуканьем. Об этом рассказывает ТАСС. После пресс-конференции с участием Тите пресс-атташе команды сказал, что с котиком всё в порядке.

Сборная Бразилии в настоящий момент готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Команды сразятся в пятницу, 9 декабря.