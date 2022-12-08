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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Журналисты встретили пресс-атташе сборной Бразилии мяуканьем – накануне он сбросил кота на пол

08 Декабря 2022 • 18:46 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
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Через 21 ч. 27 мин.

Винисиус Родригес, пресс-атташе национальной сборной Бразилии, столкнулся с критикой из-за ситуации с котом. Во время пресс-конференции с участием Винисиуса Жуниора мужчина достаточно грубо схватил запрыгнувшего на стол кота и бросил на пол.

На следующий день журналисты встретили пресс-атташе бразильской сборной мяуканьем. Об этом рассказывает ТАСС. После пресс-конференции с участием Тите пресс-атташе команды сказал, что с котиком всё в порядке.

Сборная Бразилии в настоящий момент готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Команды сразятся в пятницу, 9 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии
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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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