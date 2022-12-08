​Данило высказался о своей позиции

Защитник сборной Бразилии Данило на этом чемпионате мира уже играл как справа, так и слева в обороне. В преддверии матча против Хорватии футболист дал комментарий на этот счёт.

«Мне нужно подождать и посмотреть, будет ли готов выйти на поле Алекс Сандро. После этого я узнаю, на какой позиции буду действовать. Для меня нет большой разницы, где играть – справа, слева или в центре обороны. Я доказывал это уже много раз.

Думаю, в будущем я буду проводить больше времени в центре обороны, потому что там я получаю больше удовольствия. Но решение принимает тренер», - сказал Данило на пресс-конференции.

Матч Хорватия – Бразилия пройдёт в субботу, 9 декабря.