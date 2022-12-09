Каррера: «Бразилия после первого гола подумала, что уже победила»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вылет национальной команды Бразилии с чемпионата мира – 2022. В матче ¼ финала мундиаля подопечные Тите сенсационно проиграли сборной Хорватии (1:1, 2:4 пен.).

«Очень удивлен победой Хорватии, не ожидал такого результата. Они провели хороший матч, полностью отдались игре. А бразильцы после первого гола подумали, что уже выиграли», - приводит слова итальянского специалиста «РБ Спорт».

Соперником Хорватии по полуфиналу чемпионата мира станет победитель противостояния между сборными Нидерландов и Аргентины.