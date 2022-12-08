Тарханов рассказал, на кого ставит в матче Бразилии и Хорватии

Известный представитель российского тренерского цеха Александр Тарханов спрогнозировал победителя в завтрашнем четвертьфинальном матче между сборными Бразилии и Хорватии на мундиале в Катаре. По его мнению, шансы бразильцев победить – 60 на 40.

«Матч с японцами хорваты провели неважнецки в игровом плане. Бразильцы играют ярче. Да и в обороне они хорошо действуют, про атаку вообще молчу», - цитирует Тарханова Rusfootball.info.

А вот что касается другой интересной пары завтрашнего дня – сборных Аргентины и Нидерландов, Тарханов отметил, что затрудняется дать прогноз на игру, шансы команд равны.

Поединок сборных Бразилии и Хорватии завтра откроет череду четвертьфинальных матчей катарского мундиаля. Соперники выйдут на поле в 18:00.