Экс-нападающий «Спартака» Ари: «Хорватия заслуженно победила Бразилию»

Бывший форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари отреагировал на неудачу сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022. Южноамериканцы в серии пенальти проиграли команде Хорватии – 2:4. Игровое время матча завершилось вничью со счетом 1:1.

«Хорватия показала отличную игру. Это заслуженная победа. Они хорошо оборонялись и контролировали игру. Кроме того, у хорватов очень сильный вратарь», - приводит слова Ари Sport24.

В полуфинале чемпионата мира, который проводится в Катаре, сборная Хорватии встретится с победителем пары Нидерланды – Аргентина. Этот матч проходит в эти минуты, пока счет не открыт.