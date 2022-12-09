​Бразилия – первая команда в истории ЧМ, которая открыла счёт в экстра-тайме, но вылетела

Футбольная Бразилия переживает поражение национальной команды от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. «Селесао» повели в счёте в экстра-тайме благодаря голу Неймара, но хорваты отыгрались, а затем взяли верх в серии пенальти.

Специалисты из Opta обращают внимание на интересный факт. Сборная Бразилии стала 13-й командой, которой удалось открыть счёт (1:0) в экстра-тайме на чемпионате мира. При этом во всех 12 предыдущих случаях эти команды, открывавшие счёт, проходили дальше, а бразильцы нарушили серию.

Пройдя Бразилию, сборная Хорватии теперь в полуфинале сыграет против Нидерландов или против Аргентины.