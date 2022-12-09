​Сборная Хорватии за 120 минут лишь раз попала в створ ворот Бразилии

Сборная Хорватии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира – 2022. Да, команда Златко Далича по игре не выглядела сильнее Бразилии, но победителей, как известно, не судят.

Любопытно, что сборная Хорватии за 120 минут лишь однажды попала в створ ворот сборной Бразилии. Это произошло в ситуации, когда «шашечные» сравняли счёт на 117-й минуте.

Напомним, что в экстра-тайме хорваты и бразильцы обменялись голами (1:1), после чего команда Златко Далича взяла верх в серии одиннадцатиметровых.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии 13 декабря сыграет с победителем матча Нидерланды – Аргентина.