Хорватский журналист: «Бразилия - фаворит, но у нас есть и свои козыри»

Хорватский журналист Звонимир Маркац, который работает в издании Klikaj.hr, в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о предстоящем матче против сборной Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Это будет очень трудно. Бразилия - фаворит, но у нас есть и свои козыри. Надеемся на хорошую игру и, если повезет, сможем сделать сюрприз», - приводит слова Маркаца издание «Спорт-экспресс».

Матч сборных Хорватии и Бразилии состоится сегодня, 9 декабря, начало запланировано в 18:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.