Федотов считает, что судья должен был удалить Данило в матче с Хорватией

Известный российский судья Игорь Федотов высказался о фоле защитника сборной Бразилии Данило на хорватском хавбеке Йосипе Юрановиче в матче ¼ финала чемпионата мира – 2022.

«100% красная. Открытые шипы, скорость, лицо… Жесть. Видимо на такой стадии ЧМ нужно кому-то голову оторвать, чтобы арбитр показал прямую красную карточку», - говорится в публикации Федотова в телеграм-канале.

В поединке между сборными Хорватии и Бразилии сыграно 75 минут. Команды счет не открыли – 0:0. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояний доступна на Liveresult.ru.