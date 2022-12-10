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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Верните переигровки или придумайте ещё что-то: Послематчевые пенальти надо отменять

10 Декабря 2022 • 01:05 Комментировать (3)
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Балканцы выиграли пятую серию пенальти в шести последних матчах плей-офф чемпионата мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Сборная Хорватии, кажется, нашла баг в современном футболе. А как ещё иначе это назвать? Балканцы на втором подряд чемпионате мира доходят до полуфинала турнира, не побеждая ни в течение 90 минут матча, ни в течение 120. Хорваты раз за разом сводят свой матч вничью и выигрывают в серии пенальти. Балканцы выиграли уже 4 серии подряд за два мундиаля, добавим к этому, что и полуфинал в России они склонили в свою пользу лишь в овертайме.

Сборная Хорватии обладает сумасшедшим характером, и это бесспорно. Той волей, которой обладает эта команда, стоит восхищаться, это правда. Пожалуй, нет вообще сейчас в мире сборной, у которой бы был такой характер. В этом аспекте хорваты точно чемпионы мира. Вот только мы смотрим чемпионат мира по футболу, и в этом смысле хорваты слегка убивают впечатление от мундиаля.

После матча Хорватии и Бразилии осталось впечатление незаслуженности исхода. «Селесао» были лучше и создали намного больше моментов, но Доминик Ливакович провёл выдающийся матч. Нельзя сказать, что бразильцы играли плохо, они создали моментов с запасом. Могли они провести матч ещё сильнее? Наверное, могли. Однако факт в том, что бразильцы были намного сильнее с точки зрения именно футбола. Тем не менее в полуфинал вышла Хорватия, которая провела 1,5 атаки за 120 минут, но обладала более крепкими нервами.

ФИФА в последнее время предпринимает попытки сделать футбол более зрелищным, более интересным. Кажется, пришла пора отказаться от серии пенальти как от метода определения победителя. К сожалению, удары одиннадцатиметровых всё сводят к удаче и везению. В итоге в полуфинал чемпионата мира вышла сборная Хорватии, которая из 5 матчей в Катаре выиграла лишь однажды, а в плей-офф просто дважды оказалась сильнее за счёт пенальти.

Раньше для определения победителя назначали переигровку. В этом была игровая справедливость: так или иначе выигрывал тот, кто сильнее на игровом поле. Жаль, что сейчас это вернуть невозможно, хотя было бы очень в тренде ФИФА – лишний матч, лишняя трансляция. Проблема в том, что заранее телеправа не продать, так что в таком поединке смысла для организации не будет.

И всё же от серии пенальти надо отказаться. Играть овертайм до забитого гола, как в хоккее, наверное, невозможно. С другой стороны, предлагалась революционная идея каждые 5 минут убирать с поля по одному игроку из каждой команды, чтобы на поле возникало всё больше свободных зон. Кажется, даже условная игра в формате 7 на 7 справедливее, чем просто удары с 11 метров.

Можно на самом деле как-то изменить саму систему финальной серии. Это могут быть не 5 ударов с 11 метров, а какие-то командные челленджи. Например, по очереди каждая команда получает 30 секунд на атаку в форме 5 на 4 с центра поля или в ином количестве. По крайней мере в этом будет реализация футбола. Пока же мы получаем сборную, которая второй чемпионат мира добирается до полуфинала, не выиграв ни одной встречи в плей-офф.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии
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Комментарии (3)
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Dаvid MU
10 Декабря 2022 в 01:22
Еще в купе с идеей автора нужно правило ввести в матчах с Роналду, все мячи на него записывать, потому-что он так хочет, также как автор статьи переигровки хочет))
PS: В том и интересен и эмоционален футбол, что здесь не всегда работают рациональные моменты, а имеет место быть везение и удача
NOBODY
10 Декабря 2022 в 01:13
да не сильнее была сб Бразилии....и кто им мешал бить пенальти хорошо?
KLINSMANN
10 Декабря 2022 в 01:09
Что курит автор?))) про челленджи смешно)))
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Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
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1
8.00 4.80 1.42
Видео
Окончен после пенальти
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
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3.50 3.20 2.25
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