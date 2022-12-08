Тите: «Я желаю здоровья Пеле»

Главный тренер национальной сборной Бразилии Тите высказал слова поддержки Пеле в связи с его серьёзными проблемами со здоровьем.

«Я желаю здоровья Пеле. Он является источником вдохновения для всех нас. Он делал то, для чего и существует чемпионат мира», - приводит слова Тите Globo.

На текущем чемпионате мира, который проходит в Катаре, бразильский коллектив демонстрирует яркую и интересную игру. Южноамериканцы пробились в четвертьфинал соревнования и уже завтра сыграют с вице-чемпионами чемпионата мира 2018 года хорватами. Свисток к началу противостояния арбитр даст в 18:00.