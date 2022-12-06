Мор: «Ловрен — один из лучших защитников чемпионата мира»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от выступлений защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что все четыре игры на текущем мундиале 33-летний футболист провёл от первой до последней минуты.

Мор назвал Ловрена одним из лучших защитников турнира и лидером сборной Хорватии.

«В этом сезоне он подтянулся. Показывает всё, на что способен. Очень уверенно выглядит: и атаки здорово начинает, и в обороне хорошо играет», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная Хорватии проведёт 9 декабря, когда в четвертьфинале померится силами с Бразилией. Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.