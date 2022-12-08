Ковачич: «Модрич – наш капитан и лидер»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич оценил, насколько важен для команды капитан Лука Модрич. Напомним, хавбек мадридского «Реала» ранее намекнул, что не завершит международную карьеру после мундиаля в Катаре.

«Думаю, мы все знаем, насколько важен Лука Модрич. Он наш капитан, наш лидер. Для меня большая честь играть с ним. Лука – самый важный игрок нашей сборной», – сказал Ковачич на пресс-конференции.

Напомним, завтра Модрич выведет сборную Хорватии в качестве капитана на четвертьфинал чемпионата мира, где «шашечным» предстоит сразиться с одним из фаворитов турнира в лице Бразилии.