Хорватский журналист: «Перед чемпионатом мира многие считали, что Ловрен не будет основным в сборной Хорватии»

Хорватский журналист Анте Бушкулич высказался об игре защитника «Зенита» Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре.

Бушкулич отметил, что перед началом мундиаля многие полагали, что место Ловрена в составе сборной Хорватии займёт другой футболит. Однако, по мнению журналиста, ставка наставника национальной команды Златко Далича на игрока петербургского клуба полностью себя оправдала.

«Деян просто великолепен на этом чемпионате мира. До начала турнира его позиция была под вопросом, многие считали, что Далич будет использовать в центре защиты связку Гвардиол — Шутало. Но тренер решил играть с Ловреном», — цитирует Бушкулича «РБ Спорт».

Напомним, Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где 9 декабря встретится со сборной Бразилии. Начало этого матча запланировано на 18:00 по московскому времени.