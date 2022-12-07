Кержаков назвал сборную, которая способна составить конкуренцию Бразилии на чемпионате мира

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился мнением о том, кто является главными фаворитом чемпионата мира в Катаре.

Специалист считает, что в финальной игре мундиаля сойдутся команды Бразилии и Франции.

«Наверное, только Бразилия для меня является фаворитом в каждом матче. Французы могут составить им конкуренцию», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, на четвертьфинальной стадии турнира бразильцам предстоит встретиться с Хорватией, а французы сойдутся в очном поединке с Англией. Друг с другом «селесао» и «трёхцветные» смогут встреться лишь в финальной игре мундиаля, которая запланирована на 18 декабря.