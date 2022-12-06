Чинквини назвал причину успешной игры Ловрена на чемпионате мира

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением об игре хорватского защитника «сине-бело-голубых» Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что все четыре матча на текущем мундиале футболист «Зенита» провёл в основном составе своей сборной, сумев отметиться в них одной результативной передачей. Хорватия вышла в полуфинал турнира, где 9 декабря встретится с Бразилией. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Эксперт считает, что успешная игра 33-летнего футболиста в составе национальной команды обусловлена его мотивацией.

«На чемпионате мира у него совсем другая мотивация. Проблема в голове игрока. В Катаре он выкладывается на всю мощь, ведь у него в запасе осталось от одного до максимум трёх сезонов карьеры», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Кроме того, Чинквини отметил, что Ловрен в своём возрасте уже не сможет перейти в европейский клуб, поэтому будет доигрывать в «Зените».