Селюк прокомментировал четвертьфиналы ЧМ-2022

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк дал свой комментарий касательно четвертьфинальных поединков чемпионата мира – 2022 в Катаре.

По мнению футбольного деятеля, матч между национальными сборными Франции и Англии был абсолютно равным, несмотря на перевес англичан по количеству опасных моментов и ударов по воротам. Францию после данного поединка Селюк охарактеризовал как «суперкоманду».

«А марокканцы отбивались от португальцев, хорваты — от бразильцев, и так прошли дальше — одни случайно забили, вторые — по пенальти», - цитирует Селюка «Матч ТВ».

Тем не менее, Селюк признался, что доволен итогами игр, так как давно видел стабильное развитие футбола в Африке.