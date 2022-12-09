Петкович: «Гол сборной Бразилии - самый ценный в моей карьере»

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович пообщался с журналистами после победы над командой Бразилии в матче ¼ финала чемпионата мира – 2022. Форвард сравнял счет в поединке, переведя игру в серию пенальти.

«Я не помню, как забил гол. Не могу найти слова, чтобы описать свои чувства. Это самый ценный гол в моей карьере», - передает слова футболиста Index.

Благодаря победе сборная Хорватии стала первым участником полуфинальной стадии мундиаля в Катаре. За выход в решающий матч чемпионата мира подопечные Златко Далича поборются либо с Нидерландами, либо с Аргентиной.