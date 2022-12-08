Сексуальная болельщица сборной Хорватии выбрала самого красивого игрока команды

Модель и болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль выбрала самого красивого футболиста национальной команды.

«Мой фаворит – Лука Модрич, он лучший игрок команды. Кто самый красивый в сборной? Для меня – Йошко Гвардиол», - передает слова Кнолль Jutarnji.

Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал чемпионата мира – 2022, победив в предыдущей стадии команду Японии. За в путевку в полуфинал мундиаля представители Балканского полуострова поборются с Бразилией. Этот поединок состоится в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Финал ЧМ пройдет 18 декабря.