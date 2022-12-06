Модрич: «Мы сыграли 4-й матч подряд одной и той же командой, теперь пришло время отдохнуть»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о том, как его команда справляется с нагрузками во время чемпионата времени. Напомним, вчера «шашечные» обыграли сборную Японии и вышли в четвертьфинал мундиаля, где 9 декабря сыграют с Бразилией.

«Этот поединок был очень требовательным. Я отдал всё, что у меня было. Мы сыграли 4-й матч подряд одной и той же командой, это было очень непросто. Теперь пришло время отдохнуть», – заявил Модрич в интервью после матча.

Ранее Лука дал понять, что не завершит международную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Главный тренер Хорватии Златко Далич выразил надежду, что Модрич примет участие и в следующем мундиале, который состоится в США, Мексике и Канаде.