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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бразилия рыдает! Хорватия выиграла вторую кряду серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022

09 Декабря 2022 • 20:50 Комментировать (34)
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Сборные Хорватии и Бразилии сошлись в рамках 1/4 финала ЧМ-2022.

Протокол игры  
Хорватия

1:1
(4:2 по пен.)

Бразилия
  105'Неймар (0:1)
(1:1) Петкович Бруно117'  
(4:2) Модрич Лука121'  
(5:3) Оршич Мислав121'  
  121'Каземиро Карлос (3:2)
(2:1) Влашич Никола121'  
(3:1) Майер Ловро121'  
  121'Педро Гильерме (4:3)
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипЛоврен ДеянГвардиол ЙошкоСоса Борна 110' (Будимир Анте ( 110') Модрич ЛукаБрозович Марсело  31' 114' (Оршич Мислав ( 114') Ковачич Матео 106' (Майер Ловро ( 106') Пашалич Марио 72' (Влашич Никола ( 72') Крамарич Андрей 72' (Петкович Бруно ( 72'  117') Перишич Иван
Запасные: Ливайя МаркоВида ДомагойГрбич ИвоШутало ЙосипСучич ЛукаБаришич БорнаСтанишич ЙосипЭрлич МартинЯкич КристиянИвушич Ивица
Алиссон БекерМилитао Эдер 106' (Алекс Сандро ( 106') Маркиньос Маркос  77'Силва ТьягоДанило Луис  25'Пакета Лукас 106' (Фред Сантос ( 106') Каземиро Карлос  68'Рафинья Диас 56' (Антони ( 56') НеймарВинисиус Жуниор 64' (Родриго ( 64') Ришарлисон 84' (Педро Гильерме ( 84')
Запасные: Бремер ГлейсонФабиньо ЭнрикеМартинелли ГабриэлГимараэс БруноЭдерсон МораесВевертон ПерейраРибейро ЭвертонАлвес Дани
09 декабря. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

Первая игра 1/4 финала была богата явным фаворитом, что для нынешнего чемпионата мира – редкость. Но сборная Бразилии столь монолитна, что сейчас любая команда будет казаться второй на фоне Неймара и компании. Тем более, сборная Хорватии, которая сильно постарела с момента вице-чемпионства в 2018-м году. В 1/8 финала Модрич и компания 130 минут отбегали против Японии, пока Бразилия куражилась с Южной Кореей и громила оппонента.

Однако хорваты сразу же показали, что соперников такого уровня у Бразилии ещё не было. Оба тренеры выпустили сильнейших исполнителей, сюрпризов в стартовых составах не было – Модрич, Ковачич, Брозович, Гвардиол, Крамарич, Неймар, Ришарлисон, Пакета, Рафинья, Винисиус все были при деле. Но эта россыпь звёзд событий особых зрителям не давала. Бразильцы владели инициативой, но не давили чересчур, а хорваты спокойно оборонялись и жалили в контратаках.

Футбольные шахматы лишь изредка обострялись ударами в створ. Неймар бил метров с 12, но Ливакович проблем не испытал, взяв мяч по позиции. А под конец тайма Неймар решил пробить со стандарта метров с семнадцати – и опять получилось точно в руки Ливаковичу. У хорватов за первые 45 минут без ударов в створ, но такой ход матча их, казалось, устраивал. Во втором тайме пентакампеоны натиск усилили, знатно усилили.

Сразу же побежал вперёд Милитао, прострелил справа отлично, а пробил Ришарлисон – Ливакович справился с трудом. Не ослабили хватку бразильцы: тот же Ришарлисон сделал отличный пас низом на Неймара, а тот с 8 метров пробил в ближний угол, но Ливакович сделал сейв ногой. Далее подхватил эстафету свежий Родриго. Проспект «Реала» только вышел на поле, как сдал создавать моменты.

Сначала Родриго закинул на ход Ришарлисону, тот поперёк поля покатил на Неймара, удар которого Ливакович отразил. А потом вингер «Реала» удивил соперника на фланге и вырезал передачу на Пакета. Лукас с 12 метров крутил в угол, но Доминик Ливакович и тут был начеку. Игра плавно перетекла в овертайм. И так же плавно текла по самому дополнительному времени, бразильские моменты куда-то пропали.

Оказалось, что это было затишье перед бурей. В компенсированную минуту к экстра-тайму Пакета и Неймар соорудили шикарную «стеночку» в штрафной площади, Лукас отдал передачу капитану, а тот на замахе убрал Ливаковича и просто пульнул под перекладину – 1:0. И катился уже матч к победе Бразилии, но пентакампеоны на удержание счёта сыграть не сумели. Оршич прорвался по левому флангу и прострелил на линию штрафной площади, откуда пробил Петкович. Рикошетом от ноги Маркиньоса мяч юркнул в угол – 1:1. Первым же ударом в створ ворот забили хорваты и перевели матч в серию пенальти.

И начали бразильцы ужасно -  на точный удар нашего хорошего знакомого Николы Влашича Родриго ответил слабым ударом, с которым справился Ливакович. Далее все били без промаха, решающий удар оказался на счету Мислава Оршича, а Маркиньос Бразилию похоронил ударом в штангу. Не будет в этом году шестой звезды у пентакампеонов. Сборная Хорватии шагает в полуфинал!

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Сборная Бразилии Сборная Хорватии
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Комментарии (34)
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Рейтинг комментариев
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kutty
09 Декабря 2022 в 21:37
сборная Хорватии (по игрокам) - это сборная Италии+Испании+Англии... вот!
Viva Barcelona
09 Декабря 2022 в 21:29
Вот вам и " великая" Бразилия, вот вам и главный фаворит))) Отдельный привет местным поэтам, воспевавшим взахлеб оды " за идеальную и красивую " игру бразильцев. Интересно, где же была сегодня эта красивая игра в исполнении латиносов? ) А хорваты-молодцы, респект и уважуха шахматным эстетам🇭🇷👍Знатную они устроили карнавальную ночь хваленым бразилам ))) Характер есть у хорватов, красавцы, не хватая особо звезд с неба, не считая Модрича и пару-тройку звезд, второй подряд Мундиаль как минимум в полуфинале. Стабильно играют, симпатичная команда, как и её болельщицы:)
Sergey999
09 Декабря 2022 в 22:06
Главный переобувальщик) приветствую тебя)
CERG
09 Декабря 2022 в 22:19
Ха ха ха)) Привет, я считаю Хорваты молодцы, они второй чемпионат мира демонстрируют стабильность, в них тоже красота), красота воли, собранности и дисциплины))
ARTUR
09 Декабря 2022 в 21:24
Бразилы от своей пижонской партии ну никак не отказываются , а ведь с хорватами у них чуть ли не узы братские , казимиро ,родриго ,винисиус , милитао модрич они же знают ВСЕ друг о друге , Ней из той же кагорты , с остальными пересекаются в чемпионатах англии ,лч и ле , и так бездарно подойти к этой игре , а хорваты наооборот . Понравился судья )) НУ ВООБЩЕ не реагировал на валяние бразилов )) жаль болельщиков ... Такие классные они ..
NOBODY
09 Декабря 2022 в 21:22
что ж ...Бразилия НЕ извлекла уроки с прошлого ЧМ....я и ранее был удивлен, что тренер - Тите.....и Бразилия не заслуживала ЧМ 22 по простой причине - в составе были игроки, которые не должны быть чемпионами мира....Ну теперь надеюсь прозреют, и Тите с его любимчиками - домой? )))) в смысле прочь из сборной )))
Родриго конечно подкачал.....позорнейший пенальти.....вся слабо, неточно и очень предсказуемо по направлению.....
ну и хорваты молодцы, не хуже были в целом по матчу, а их проходы иногда приводили е мысли, что бразилы - в белой форме.....
snk6565
09 Декабря 2022 в 21:19
Теперь остается дождаться, когда оранжевые вынесут эту гномокомпанию...чтобы заткнуть всех этих икспердов...а все таки жаль...что Англия-Франция так рано, неплохой финал мог бы получиться
sagittarius
09 Декабря 2022 в 21:12
Слишком много было разглагольствований насчёт полуфинала Аргентина - Бразилия. Как говорится: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. То же самое касается и Аргентины, которая до сих пор не показала ничего такого, чтобы можно было однозначно утверждать, что Месси и Ко пройдутголландцев. Ну, футбол покажет.
Alex1972
09 Декабря 2022 в 21:11
Браво Златко Далич!... Он сумел подготовить уже немолодую, но очень опытную команду к этой битве.. Лучший тренер сборных за последние десять лет... Браво Лука Модрич!... Да, он не бомбардир и не ассистент как Месси, но блестящее владение мячом и опыт сделали своё дело... Браво Левакович - подготовился к этой серии пенальти... Браво вся Хорватия!!... Бразилия напоминает в этом матче поведение Роналду - заранее все и вся должны считать их лучшими... Не прокатило... Ну и отдельное "спасибо" Антони - его глупый и небразильский пас привели к голу хорватов... Всегда считал, что высокомерие в футболе должны заканчиваться именно так... Самба закончилась... Но, надеюсь, не жизнь Пеле... Здоровья Королю... Футбол это ещё не вся жизнь...
sly_Fellow
09 Декабря 2022 в 21:24
Модрич в голевой атаке до последнего поборовшись через силу протиснулся в центре поле со своими то габаритами и передачу выдал в ногу. Удивительный игрок конечно.
Sergey999
09 Декабря 2022 в 22:07
Ты иногда оказывается можешь и нормальные вещи писать)))
CELTIC FROST
09 Декабря 2022 в 21:09
Вывод - нельзя делать глобальные выводы по 1 тайму. как это делали все эксперты. разом отправлявшие бразильцев в финал. Это ЧМ. тут может случиться абсолютно ВСЕ./ честно говоря. казалось. что в итоге бразильцы займут 2 или 3 место. но Тите с Неймаром остаются неудачниками в сборной.
ингерман
09 Декабря 2022 в 21:04
ай усё дело в том што хорвацы в следущим маче вылетяц с треском.. даже с крупняком.. и варочег у них аблажаеца.. так што пабедицель втарова мача будец в финале.. )))
wild cat
09 Декабря 2022 в 21:12
ну дык матушка фартуна дама пирименчива..)) фсё можыт быть..)) хто жы мох падумать..што барзилы спляшут сваю самбу у сибя дома на карнавали в риу дэ жынейра..))
sly_Fellow
09 Декабря 2022 в 21:01
Молодцы!!! Болел как за Италию. У итальянцев хорошее поколение для победы в след ЧМ. Как и у испанцев. Нужно догнать бразил по кубкам
sagittarius
09 Декабря 2022 в 21:04
Если немцы не будут против ))
sly_Fellow
09 Декабря 2022 в 21:04
на немцев есть азиаты
ARTUR
09 Декабря 2022 в 21:00
Отличнейший матч ,болел за латиносов ,как всегда. Отличный гол Нея , войдет в коллекцию чм , бесподобная игра Леваковича , стойкость хорватов и их умный тактический футбол , бразилия играла хорошо , но она танцевать начала еще до ЧМ , а те кто разучивают танцы , а не комбинации , точно так же вылетают как и те кто думает на что нацепить повязку лгбт , теперь можете вместе потанцевать ,блин как бы бедолага Пеле сегодня не сдырдился ... Гудбай танцоры ,хорватам браво ,отдельное спасибо за умный футбол . Левакович подорожал так на лямов 20.
wild cat
09 Декабря 2022 в 20:58
визунчики карваты..)) да и влатарь у их красавела..)) ливакавич рулит..))
только не мясо
09 Декабря 2022 в 20:58
Бразилы лучше всех умеют играть в футбол - тут вопросов нет! Но они - не бойцы! Они не выгрызают всё вокруг! Они - плюшевые! Они - пижоны! ... И как в очередной раз удивили хорваты - это просто зверюги!!! Мужики! И просто не бояки!
redwhite1959
09 Декабря 2022 в 20:57
Три вывода по этой игре - 1) Ливакович на этот час - лучший вратарь турнира! 2) перед пробитием пенальти мяч целовать нельзя - Родриго и Маркиньос об этом не знали! 3) всё повторяется - как и на ЧМ-2018 на этом турнире испанцы проиграли в серии пенальти в 1/8, а хорваты выиграли в серии пенальти в 1/4.
ингерман
09 Декабря 2022 в 20:56
ай какие оне тебе братушке.. айдиёз.. А-ха-ха-ха! )))
Антидыня
09 Декабря 2022 в 21:02
Мне - да, тебе конечно же нет, псевдославянин.
Антидыня
09 Декабря 2022 в 20:55
Что то верится что Хорватия ещё в полуфинале голландцам жару даст!!!
ингерман
09 Декабря 2022 в 20:54
ай малацы хорвы.. но это плюс для архентинскай тывари.. вот што плоха.. )))
Антидыня
09 Декабря 2022 в 20:53
Ай Братушки поставили плакс на место. Респект!!!
Nestea0201
09 Декабря 2022 в 20:52
И снова дальше идет сборная с антифутболом, Атлетико от мира клубов, ни игры, ни изящества, терпеть до лотереи!
ОдмЫн
09 Декабря 2022 в 20:56
в таких турнирах только красиво играть слишком мало, если так, то сб. Голандии за всю историю взял бы все кубки Мундиалей и ЕВРО .
Да и какую то сверхкрасоту бразилы сегодня не показали, играли первым номером по инерции. Толку ?
Element-22
09 Декабря 2022 в 20:57
не скажу, что это откровенное симеоноведение, но - да, лучше я, конечно, условную вывеску Бразилия-Аргентина бы глянул, где они убивать друг друга будут, чем очередные мучения хорватов до серии пенальти.
ОдмЫн
09 Декабря 2022 в 20:52
Круто, браво Хорватия !
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1
1
8.00 4.80 1.42
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30 мин
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
0
0
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