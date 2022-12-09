Бразилия рыдает! Хорватия выиграла вторую кряду серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Бразилии сошлись в рамках 1/4 финала ЧМ-2022.

Первая игра 1/4 финала была богата явным фаворитом, что для нынешнего чемпионата мира – редкость. Но сборная Бразилии столь монолитна, что сейчас любая команда будет казаться второй на фоне Неймара и компании. Тем более, сборная Хорватии, которая сильно постарела с момента вице-чемпионства в 2018-м году. В 1/8 финала Модрич и компания 130 минут отбегали против Японии, пока Бразилия куражилась с Южной Кореей и громила оппонента.

Однако хорваты сразу же показали, что соперников такого уровня у Бразилии ещё не было. Оба тренеры выпустили сильнейших исполнителей, сюрпризов в стартовых составах не было – Модрич, Ковачич, Брозович, Гвардиол, Крамарич, Неймар, Ришарлисон, Пакета, Рафинья, Винисиус все были при деле. Но эта россыпь звёзд событий особых зрителям не давала. Бразильцы владели инициативой, но не давили чересчур, а хорваты спокойно оборонялись и жалили в контратаках.

Футбольные шахматы лишь изредка обострялись ударами в створ. Неймар бил метров с 12, но Ливакович проблем не испытал, взяв мяч по позиции. А под конец тайма Неймар решил пробить со стандарта метров с семнадцати – и опять получилось точно в руки Ливаковичу. У хорватов за первые 45 минут без ударов в створ, но такой ход матча их, казалось, устраивал. Во втором тайме пентакампеоны натиск усилили, знатно усилили.

Сразу же побежал вперёд Милитао, прострелил справа отлично, а пробил Ришарлисон – Ливакович справился с трудом. Не ослабили хватку бразильцы: тот же Ришарлисон сделал отличный пас низом на Неймара, а тот с 8 метров пробил в ближний угол, но Ливакович сделал сейв ногой. Далее подхватил эстафету свежий Родриго. Проспект «Реала» только вышел на поле, как сдал создавать моменты.

Сначала Родриго закинул на ход Ришарлисону, тот поперёк поля покатил на Неймара, удар которого Ливакович отразил. А потом вингер «Реала» удивил соперника на фланге и вырезал передачу на Пакета. Лукас с 12 метров крутил в угол, но Доминик Ливакович и тут был начеку. Игра плавно перетекла в овертайм. И так же плавно текла по самому дополнительному времени, бразильские моменты куда-то пропали.

Оказалось, что это было затишье перед бурей. В компенсированную минуту к экстра-тайму Пакета и Неймар соорудили шикарную «стеночку» в штрафной площади, Лукас отдал передачу капитану, а тот на замахе убрал Ливаковича и просто пульнул под перекладину – 1:0. И катился уже матч к победе Бразилии, но пентакампеоны на удержание счёта сыграть не сумели. Оршич прорвался по левому флангу и прострелил на линию штрафной площади, откуда пробил Петкович. Рикошетом от ноги Маркиньоса мяч юркнул в угол – 1:1. Первым же ударом в створ ворот забили хорваты и перевели матч в серию пенальти.

И начали бразильцы ужасно - на точный удар нашего хорошего знакомого Николы Влашича Родриго ответил слабым ударом, с которым справился Ливакович. Далее все били без промаха, решающий удар оказался на счету Мислава Оршича, а Маркиньос Бразилию похоронил ударом в штангу. Не будет в этом году шестой звезды у пентакампеонов. Сборная Хорватии шагает в полуфинал!